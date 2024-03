Nuevo aumento de los panificados

El presidente del centro de industriales panaderos comentó en Radio Nacional el nuevo aumento que tendrá el pan la semana que viene: "nosotros el día miércoles en comisión directiva analizamos profundamente el tema del costo, porque la verdad que lo veníamos acompañando, pero habíamos resuelto no aumentar lo que fue en febrero. Nosotros lo habíamos aumentado a principios de enero, cuando ya tendríamos que haber hecho el anuncio en diciembre, pero por el tema de las fiestas preferimos no aumentarlo, aguantarlo un poquito, después ajustamos y después veíamos que enero y febrero iba a ser muy bravo y bueno, lo que aconsejamos es no aumentar, aguantar un poquito para no perder producción, porque cada vez que uno aumenta se pierde un poquito de producción. Para mantener a nuestros empleados resolvimos no aumentar, a lo cual nosotros analizamos los costos y bueno, creemos algo prudente, un 10% en todos los productos, no solamente en el pan. Ahora toca también acompañar la inflación para no quedar atrás, para no trabajar en pérdida y no perder rentabilidad".

