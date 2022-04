Nuevo ataque de un perro suelto en nuestra ciudad

La problemático de los perros sueltos tuvo otro capítulo desagradable en nuestra ciudad. Una persona fue atacada de manera salvaje por un pitbull, en la calle Chorlo Pecho Castaño al 100. El hecho se produzco el pasado viernes en el Barrio de Chacra 11 y terminó con esta persona hospitalizado por la gravedad de las mordeduras.

En diálogo con Radio Nacional, José Piñero, un reconocido periodista local, quién resultó agredido por este perro, contó que "esto ocurrió el viernes alrededor de las 10, vivo sobre Chorlo Ceniciento y esto ocurrió en la manzana donde está la plaza del barrio. Iba caminando a un comercio y apareció un pitbull, gris y blanco, salió y me encaró. Me sorprendió obviamente, le puse el antebrazo y se prendió”, dijo José, agregando que "un vecino vino a ver lo que pasaba, y en ese ínterin, apareció la persona que lo estaba cuidando. Le dije que era una irresponsabilidad y ahí el perro me volvió a atacar. Retrocedí, me caí y me mordió la pierna y la mano. Lo peor fue en la zona del pecho”.

Luego de contar detalles de lo ocurrido, Piñero aclaró que "ahora me encuentro bien de salud", y reclamó más responsabilidad a los tenedores de mascotas.