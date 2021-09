Nueve listas participarán de las PASO en Chubut

Como paso previo a las generales donde se elegirán tres senadores y dos diputados nacionales, además de representantes ante el Consejo de la Magistratura e intendentes en algunas comunas rurales, tres alianzas electorales y dos partidos políticos inscribieron sus listas.En el Senado las 3 bancas que se renuevan en diciembre son las de Alfredo Luenzo, Nancy Gonzàlez y Mario Pais del Frente de Todos y 2 bancas de Diputados Nacionales que dejan libres Gustavo Menna y Rosa Muñoz.

Para estas PASO, en Chubut se presentaron 9 listas: 3 de alianzas o Frentes electorales donde efectivamente habrá internas, ellas son: Frente de Todos (2 listas), Juntos por el Cambio (3 listas) la Izquierda (2 listas)

En los cuartos oscuros también estarán las boletas de los partidos que no conformaron alianzas, es decir: Partido Independiente de Chubut, y Chubut Primero (el nombre de Chubut Somos Todos, el oficialismo provincial)

Tanto Frentes o alianzas como partidos que compiten el domingo deben alcanzar el 1.5% del padrón, que en el caso de Chubut son aproximadamente 6731 votos. Los que no superen ese umbral no podrán acceder a la general del 14 de noviembre.

En los casos de las alianzas, quien tenga más votos y supere (entre las listas en pugna) el piso del 1.5% quedarán como los candidatos para las generales de noviembre.

En las PASO también se votarán candidatos al Consejo de la Magistratura de las Circunscripciones judiciales de Trelew y Esquel, y jefaturas comunales de Aldea Beleiro y Atilio Viglione.

PADRON, MESAS Y ESCUELAS

En la payrovincia 448.753 ciudadanos están habilitados para votar el domingo en las 1.338 mesas distribuidas en 245 establecimientos. El padrón de Comodoro Rivadavia es de: 148.844 Rada Tilly es de 12281 electores.

En cuanto, a la dispoción de mesas se indicó que Chubut contará con 245 establecimientos habilitados, entre escuelas, gimnasios y otros lugares, para sufragar.

RECOMENDACIONES PARA EL VOTANTE

Se le recomienda a cada votante mantener la distancia social de dos metros con otras personas, llevar su lapicera, no cerrar el sobre con saliva sino introducir la solapa en el interior del mismo, evitar tocar la urna y utilizar cubre boca. Se ventilará regularmente los ambientes cerrados, al menos 15 minutos cada 2 horas.

Podrán emitir el sufragio todos los argentinos desde los 16 años de edad. Es importante recordar que el voto es voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años y también para los mayores de 70. Es obligatorio, en cambio, para quienes estén comprendidos entre los 18 y 70 años.

Las personas contagiadas o aisladas por presentar síntomas o haber sido contacto estrecho de pacientes con coronavirus están eximidas de votar. Quienes no concurran a sufragar por los motivos anteriormente nombrados, deberán presentar la certificación médica para justificar su ausencia.

En el caso de que un elector se presente a votar y manifieste algún síntoma de COVID, no se permitirá su ingreso al establecimiento y el delegado electoral labrará un acta al respecto.

Los locales comerciales podrán permanecer abiertos prestando su servicio normalmente, a excepción de la venta de bebidas alcohol desde las 20 del sábado y hasta 3 horas posteriores al cierre de los comicios.

FRENTE DE TODOS

La boleta principal del Frente de Todos , “Movimiento de Integración Chubutense” (K), es encabeza al Senado por el ex intendente de Comodoro Rivadavia y titular del PJ Chubut, Carlos Linares, y reúne detrás de si a un apoyo mayoritario de la dirigencia ya que están comprendidos los sectores Puerto Madryn (“el sastrismo”), el de Trelew con el sector del intendente Adrián Maderna y el de Gustavo Mackharty, la cordillera y La Cámpora.

La boleta al Senado es encabezada por el ex intendente de Comodoro Rivadavia y actual titular del PJ, Carlos Linares, con la ex diputada provincial Florencia Papaiani en segundo lugar. El delegado del ministerio del Interior, Emanuel Coliñir y la funcionaria valletana Mónica Montes Roberts como suplentes.

A la diputación van la concejal de Puerto Madryn, María Eugenia Alianello y el escribano esquelense, Rafael De Bernardi. Los suplentes son Natalia Ravarotto y Gerardo Casanovas.

En la contienda del Frente de Todos participará también la boleta del “Movimiento de Integración Chubutense” (K), que lleva como precandidata a la diputación nacional a Daniela Andrade, que es la primer persona trans en encabezar una lista en Chubut, y es acompañada por Juan José Sánchez, Erica Caminoa y Sergio Saavedra. Al Senado, el sector impulsa a Lorena Elisaincin, junto a Eduardo Ganga, Marcela Yapura y Adrián Barros.

JUNTOS POR EL CAMBIO

En la interna de Juntos por el Cambio compiten tres listas

“Juntos por el futuro”, encabezada por el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, como precandidato a senador nacional, secundado por la actual presidenta de la UCR del Chubut, Jacqueline Caminoa y, para diputados nacionales concurren en esa misma boleta Gustavo Menna -que va por la reelección- acompañado por la abogada de Puerto Madryn Cecilia Basualdo.

“Abrí los ojos Chubut”, la encabeza como candidato a senador en primer término el extitular de la Unidad de Investigación del Atentado a la AMIA Mario Cimadevilla, junto a Silvia Azocar, en tanto para diputados nacionales se inscribieron Pablo Martínez y Graciela Albertella.

“Juntos por Chubut” está conformada por el diputado nacional Ignacio Torres (PRO), quien irá como candidato a senador nacional en primer término (aunque tiene mandato hasta el 2023) secundado en la lista por Edith Terenzi, en tanto para diputados nacionales se inscribieron la actual concejal del PRO de Comodoro Rivadavia Ana Clara Romero y Claudio Cabrera.

CHUBUT PRIMERO

El partido oficialista en la provincia, Chubut Somos Todos, lleva al senado al ministro de Seguridad, Federico Massoni,

En la lista al Senado, Massoni es acompañado por la actual diputada nacional Rosario Muñoz, la única de la provincia que votó contra el aborto, y se completa con el ex intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, y la titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Ivana Papaiani.

La tira a Diputados es encabezada por el ministro de Salud, Fabián Puratich, acompañado por la subsecretaria de Medios de la provincia, Vanesa Abril, con el director del Registro Civil de Esquel, Fernando González Raposeiras, y la ex diputada provincial Alejandra Johnson Taccari como suplentes.

EL PICH

El Partido Independiente del Chubut (PICh), lleva a César Pressinger y Andrea Toro al Senado, con Rubén Paillacar Vásquez y Vanesa Nieva como suplentes.

A Diputados, la boleta es encabezada por Maira Frías y Marcelo Rubia, y Rosa Mermoud y Samuel Alarcón Muñoz

INTERNA EN LA IZQUIERDA

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores –FITU- que integran el Partido Obrero y Movimiento Socialista de los Trabajadores irá a internas con dos listas.

La primera es encabezada al Senado por Gloria Sáez (PO) – Martín Sáez (PTS) como titulares, y Julieta Rusconi (PO) y Daniel Ruiz (PSTU) suplentes.

A Diputados Nacionales se impulsa a: Daniela Gordiola (PO) – Federico Navarro (PO) como titulares, y a Soledad Domínguez (PTS) – Agustín Gigli (IS) como suplentes.

Esta lista responde a los partidos: Partido Obrero, PTS, IS y PSTU de la provincia de Chubut.

La otra boleta es la del Movimiento Socialista de los Trabajadores –MST- que decidió competir en las PASO con precandidatos propios. Lleva al Senado a: Maximiliano Masquijo y Omayra Rocha, Daniel Catalán como tercer precandidato, Lucia Sandoval junto a Jorge Millán y Melina García como precandidatos suplentes.

A Diputados, el MST impulsa a Emilse Saavedra y César Antillanca como titulares.