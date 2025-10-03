Nueve jóvenes fueron hospitalizados al desplomarse un ascensor en Palermo

Ocurrió esta madrugada, en el barrio porteño, los heridos fueron rápidamente asistidos por personal del SAME, bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad. Si bien aún se investigan las causas, la cabina del ascensor cayó a toda velocidad desde el séptimo piso hasta la planta baja. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, dialogó con el presidente de la Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines.

“Acá hubo una falla humana y, si no hubieran actuado los sistemas de seguridad, estaríamos hablando de una desgracia mucho mayor”.

José Manuel Premaries explicó que “luchamos contra las empresas low cost, el rubro se ve bastardeado pero no dejamos de cumplir con el tema de seguridad”.

Además, planteó la situación actual que atraviesa el rubro, pautas a tener en cuenta, y dio detalles de las fallas usuales.