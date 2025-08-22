Nueve integrantes del Ejército Argentino hicieron cumbre en el Himalaya

El 5 de agosto marcó un hito en la vida de los nueve miembros del Ejército Argentino que alcanzaron la cima del Monte Kun, en el Himalaya, a 7077 metros sobre el nivel del mar.El equipo, que escaló junto a 17 miembros del Ejército de la India, inició la hazaña el 23 de julio y superó los peligros de “El sietemil olvidado”, una montaña casi ignota de paredes verticales cubiertas de hielo. Ramiro Antoñana, mayor del Ejército, uno de los nueve aventureros, contó cómo fue vivir semejante hito en Radio Nacional.

"No nos imaginamos que iba a tener tanta repercusión en los medios. La altura empieza a afectar más que nada a los 6400 mts, ya se sentía la falta de oxígeno. El cuerpo estaba más desgastado y además que nos quedaba el regreso", contó.

Entre las prácticas que los integrantes del Ejército hicieron cumbre en el Aconcagua. "Entre los 9 integrantes hay 2 que somos corredores. Dentro de los inconvenientes que surgieron durante la subida al Himalaya, puedo mencionar la noche que tuvimos que dividir la patrulla. Eso afectó a la moral del grupo. Nos dividieron por una cuestión de Seguridad. Y también el desplazamiento de un campamento de 5300 metros de altura a un 6200 metros de altura. Caían muchas piedras y llevabamos 20 kilos en las espaldas", agregó.