Nuevas escuchas y recomendaciones radiales

Como todos los viernes, Arnaldo Slaen nos acerca las principales novedades de la radiodifusión en el mundo.

Junto a nuestro conductor Juan Sixto, el especialista recorrió el dial durante la semana y comparte cuáles fueron las emisoras que logró captar, además de las nuevas escuchas y las ya clásicas señales que continúan al aire. Como es habitual, también ofrece sus recomendaciones de escucha para el fin de semana.

Además, la emisión en español de RAE celebró el cumpleaños de Vicentico con un recorrido por algunas de las mejores canciones de su carrera como solista, repasando la trayectoria de una de las voces más representativas de la música argentina.