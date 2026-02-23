Nueva York bajo toque de queda por una tormenta histórica

Nueva York se encuentra bajo toque de queda temporal tras la llegada de una violenta tormenta de nieve que afecta a la ciudad más poblada de Estados Unidos. Las autoridades declararon el estado de emergencia ante las fuertes nevadas y los intensos vientos previstos, con el objetivo de minimizar riesgos y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Ronen Suarc, periodista argentino en Nueva York, dialogó con el equipo de Primer round y describió el impacto del fenómeno climático en una metrópolis de más de ocho millones de habitantes, donde se suspendieron actividades y se restringió la circulación.

"Hoy está todo suspendido. No hay clases y muchas de las oficinas públicas no están funcionando. Los hospitales funcionan con dificultad. No hay posibilidad de una vida normal porque es imposible transitar la calle. Ahora estamos en -14º", expresó.

El alcalde Zohran Mamdani anunció un toque de queda desde las 21 horas del domingo hasta el mediodía del lunes, como parte de las medidas preventivas implementadas ante las condiciones extremas. Las autoridades recomendaron a la población permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios.

El operativo incluye tareas de despeje de nieve, monitoreo de servicios esenciales y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, mientras la ciudad evalúa la magnitud de los efectos de la tormenta.