Nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron este martes una nueva reunión de la Mesa Política para analizar la agenda parlamentaria que el Gobierno impulsa en el Congreso de la Nación.

En ese contexto, analizaron la tarea legislativa que comenzará durante el mes de agosto, con la votación de este jueves en el Senado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Además se informó que hacia mediados de este mes la Cámara de Diputados tratará el proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la iniciativa de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El jefe de Gabinete, en tanto, confirmó que este jueves viajará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, a la provincia de Catamarca, donde mantendrán encuentros con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

En la reunión participaron, además, el ministro de Economía; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.