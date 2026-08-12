Nueva réplica de 4,2 en la tarde del miércoles continúa dañando estructuras en Colombia 

El nuevo movimiento se sintió pasado el mediodía y con epicentro en el mismo lugar en el que se produjo el terremoto mayor del lunes último.

Así lo confirmó Milton Medina desde la ciudad de Cali en diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round que además brindó detalles de los exaustivos procedimientos de búsqueda y rescate de víctimas entre los escombros que se llevan adelante tratando de maximizar los tiempos que son vitales en la búsqueda de víctimas bajo los scombros.

"La gente pide que no se detengan los trabajos y es realmente devastador".

El periodista relató que hay mucha información inexacta en redes sociales y reiteró el pedido de informarse con fuentes oficiales para no generar mas angustia en la población o en los familaires de victimas.