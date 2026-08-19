Nueva oportunidad para conocer vinos orgánicos y sustentables

La 12da. edición de la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables se realizará el viernes 21 y sábado 22 de agosto en el Marriott Buenos Aires Downtown, con más de 100 etiquetas de más de 25 bodegas, gastronomía, música en vivo y encuentros con productores.
Creado por VIOS | Vinos Más Sustentables, el encuentro reúne a bodegas, productores y consumidores interesados en una forma de hacer y disfrutar el vino con mayor conciencia ambiental y social.
Durante ambas jornadas, el público podrá descubrir etiquetas orgánicas, biodinámicas, naturales, de Empresas B, con Comercio Justo y proyectos que trabajan con prácticas sustentables certificadas.
"El consumidor quiere saber cómo se produce, de dónde viene, qué impacto tiene y quién está detrás de cada botella; eso muestra un crecimiento sostenido a lo largo de los años”, destaca Francisco Barreiro, cofundador de VIOS | Vinos Más Sustentables.
Cada bodega presentará entre tres y cinco etiquetas, con referentes y especialistas presentes para guiar la experiencia, responder preguntas y compartir la historia detrás de cada proyecto.
En esta edición, la propuesta vuelve a reforzar el espíritu pionero de sus creadores, pero con una mirada más madura.
"Ya no se trata sólo de descubrir vinos orgánicos, sino de entender cómo distintas bodegas están integrando prácticas más responsables en sus modelos de producción, comunicación y negocio”, afirma Juan Pino, cofundador de VIOS.
Según el último informe especial del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), se cosecharon 9.701 hectáreas de vid certificada como orgánica, lo que representa un crecimiento de 184,7% en la última década.
Participarán las bodegas Alpamanta, Amadeo Marañón, Ánimal Organic Vineyards, Bodega Kaiken, Bodegas Bianchi, Caligiore, Calivista, Carbonero Wines, Cooperativa La Riojana, Domaine Bousquet, Durigutti Family Winemaker, Equilibrio Imperfecto Wines, Finca 4 Elementos, Guardianes de la Naturaleza, Lala lá, Marantiqua, Piedra Negra, Santa Julia, Vinecol, entre otras.
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