Nueva ola de calor afecta a gran parte del país

Una nueva ola de calor comenzó a sentirse en varias regiones de la Argentina, con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiendo alertas por altas temperaturas que se mantienen desde este viernes y se proyectan al menos hasta el lunes 26 de enero de 2026, con marcas térmicas que en algunas zonas podrían alcanzar o superar los 37 °C, generando condiciones de calor extremo para la época del año.

Carlos Zotelo, director nacional de Pronósticos y Servicios a la Sociedad del SMN, dialogó con el equipo de Ramos generales y explicó que las condiciones atmosféricas actuales favorecen la persistencia del calor intenso en el centro, norte y este del país, con temperaturas máximas por encima de lo habitual para esta temporada, afectando desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta provincias del Litoral, el centro y el norte argentino.

"Vamos a tener temperaturas altas, pero no extremas; y eso de alguna manera es un alivio", expresó.

El organismo meteorológico indicó que la ola de calor se manifiesta con máximas que oscilarían entre los 34 °C y los 40 °C en distintas regiones, dependiendo de la combinación de aire cálido, humedad y circulación atmosférica, lo que aumenta la sensación térmica y eleva el riesgo de efectos adversos en la salud de la población.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el SMN prevé que las marcas térmicas irán aumentando durante el fin de semana, con máximas que podrían superar los 32 °C y acercarse a los 35 °C, acompañado por vientos del norte que intensifican el calor.

Las autoridades sanitarias y meteorológicas instan a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente para personas mayores, niños y quienes realizan actividades al aire libre, priorizando la hidratación, evitando la exposición solar directa en las horas de mayor radiación y atendiendo las recomendaciones sobre prevención de efectos del calor en la salud.