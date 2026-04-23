Nueva longevidad: la etapa más extensa de la vida

La nueva longevidad no es solo vivir más años, sino una transformación cualitativa de cómo habitamos el tiempos de los 50 años. Este concepto plantea que la etapa posterior a la juventud es ahora la más extensa de la vida y debe ser rediseñada con nuevos proyectos, bienestar y sentido.

Por este temam el doctor en medicina y profesor titular de Salud del Adulto Mayor en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Diego Bernardini, en diálogo con 100% Nora, dijo que "hoy hay que redefinir el concepto de envejecimiento porque ya no se define por la edad cronológica, sino por los proyectos, la autonomía y el bienestar".

Bernardini, además, remarcó que "la mayoría de las personas llegarán a edades avanzadas y deben prepararse activamente para evitar un deterioro prematuro".

Consultado por la salud del música Charly García, el médico agregó que "el proceso de diálisis que está atravesando el artista, luego de la operación, es provisorio ya que todos los indicadores están mostrando una evolución favorable".