Nueva flotación del dólar: "Ayer ya hubo una reacción positiva por parte de los bonos"

El economista José Dapena en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli, se refirió al anuncio de la recalibración de las bandas cambiarias que definen los puntos máximo y mínimo del dólar mayorista a partir de enero de 2026 y explicó cómo fue la primera reacción de los bonos tras conocerse la noticia.

"Ayer se conoció la noticia y hubo una reacción positiva por parte de los bonos y bajó el riesgo país", dijo.

Dapena mencionó que la banda del dólar se actualiza por inflación con un rezago de dos meses y lo venía haciendo "al 1 %". "En este caso se ajustará eso, ya que la inflación estaba por arriba del 2 %, y eso empezaba a hacerse inconveniente. Había una inconsistencia de ahí para adelante, que ya debía resolverse", agregó.

"Lo que se intentará es un incremento de la demanda de pesos y no irse a dólares para querer proteger el poder adquisitivo. Ese incremento se lo llama monetización, algo que ocurrió entre el 2002 y el 2003", sostuvo.