Nueva encuesta electoral con números altos a favor de Milei para 2027 y muy bajos para el resto

Un reciente sondeo nacional realizado por la consultora Isasi-Burdman revela un escenario electoral contundente: el presidente Javier Milei aparece con un nivel de intención de voto alto hacia 2027, en tanto el resto de las fuerzas se posicionan muy por detrás.

Julio Burdman, director de Isasi-Burdman y profesor de la UBA, dialogó con Creer o reventar y subrayó que según los resultados de la encuesta "el Presidente hoy está en su mejor momento".

Frente a la pregunta "Si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, ¿Usted votaría a favor de la reelección de Milei, o contra la reelección de Milei?", pregunta primero el sondeo. Y aparece el primer número favorable para el Presidente: 52% dice que sí, contra 33% de no y 15% de no sabe.

En tanto, "Si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, ¿por quién votaría Usted?", el resultado de la encuesta no podría ser mejor para Milei: llega a 54%, contra 18% de Axel Kicillof, 3% de Juan Schiaretti, 3% de Nicolás del Caño, 5% de otro y 17% de no sabe.

Además, la imagen personal del Presidente tiene claro saldo a favor: 53% de positiva, 9% de regular y 38% de negativa.

De acuerdo al informe, la encuesta se elaboró sobre una muestra nacional representativa: 1.136 casos relevados entre el 19 y 27 de noviembre de 2025.