Nueva encuesta electoral: con el Pro de aliado, LLA supera al kirchnerismo por 15,6 puntos de diferencia

La directora ejecutiva de Management & Fit Lara Goyburu en diálogo con Hugo Macchiavelli, habló de los resultados que dio desde los últimos meses y hasta hoy dicha consultora respecto a las preferencias de los argentinos.

"Las dos grandes fuerzas concentran entre el 80 y el 90 % de las preferencias, y la mayor parte de esos resultados se los lleva La Libertad Avanza en su alianza con el PRO. Este escenario le saca más ventaja al Pan-Peronismo a nivel nacional", dijo.

La entrevistada también se refirió a la situación que observan en la provincia de Buenos Aires: "En el corte que hacemos de este estudio, la preferencia por el voto por un candidato opositor al gobernador acctual se lleva el 50 % de las menciones. Cuando preguntamos por sellos, entre el 40 y el 45 % de las preferencias se vuelven a concentrar en un candidato de LLA. Esto se repite en todas las secciones, salvo en la tercer sección, donde encontramos una diferencia de 8 puntos por Fuerza Patria".