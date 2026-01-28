Nueva edición del Festival de las Orquestas Infantiles y Juveniles

Con acceso libre y gratuito, el evento de la Fundación SOIJAr será del 29 al 31 de enero en Chascomús. Reunirá a 450 niñas, niños y jóvenes músicos de todo el país, reafirmando el rol de la ciudad como Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles. Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo "100% Nora", dialogó con la embajadora de este Festival.

Liliana Parodi precisó que “es un proyecto enorme que incluye a todo el país porque el festival reune a chicos de las 24 jurisdicciones”.

“Hay un común denominador que es inclusión a través de la música”, remarcó, “es una comunión de cosas”.

Además, la periodista valoró que “contamos con talentos que donan su trabajo”, en referencia a la presencia de artistas como Nahuel Pennisi, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo y Patricia Sosa, entre otros.

El festival es organizado por la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas infantiles y Juveniles de Argentina), con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Chascomús.

“El Estado, los privados, las organizaciones sociales podemos hacer cosas para que haya un futuro distinto para nuestros jóvenes y niños”.

En un escenario único, con el atardecer de la laguna como marco natural, se vivirán tres noches de conciertos que combinan formación, arte y emoción.

El cronograma de conciertos previsto es el siguiente:

El jueves 29 de enero llega el Concierto Apertura “Semillas de nuestra tierra”: Orquesta Infantil Argentina

Dirección: Valeria Atela

Invitados especiales: Nahuel Pennisi, Florencia Otero y Vox Popurri

El concierto propone un recorrido por clásicos del folklore argentino y un homenaje a María Elena Walsh, protagonizado por niñas y niños de entre 9 y 15 años de todo el país.

El Viernes 30 de enero llega Ritmos de Latinoamérica “Fiesta al atardecer”:

Orquesta Filarmónica SOIJAr

Director invitado: Guillermo Scarabino

Invitados: integrantes de La Bomba de Tiempo y la participación especial: Nelson Castro

Propone un viaje musical por América Latina, con una propuesta sinfónica vibrante que combina tradición, ritmo y diversidad cultural.

El viernes 31 de enero llega la Sinfonía Folclórica “Chascomús celebra a Mercedes Sosa”:

Orquesta Juvenil Argentina

Director invitado: Popi Spatocco

Invitadas especiales: Sandra Mihanovich, Marcela Morelo y Patricia Sosa

Una noche cargada de emoción para homenajear a Mercedes Sosa, con jóvenes músicos de entre 15 y 21 años y grandes voces de la música popular argentina.

El predio contará con feria de artesanos y emprendedores, food trucks, sector de juegos, espacios de relax y descanso, y la tradicional Peña del Festival, que funcionará las tres jornadas como un lugar de encuentro, música y celebración, desde las 17 horas los tres días.