Nueva edición del concurso “Helado ARTEsanal” para niños

Bajo la consigna “La felicidad viene en cucurucho”, hasta el miércoles 15 de julio niños de todo el país podrán enviar dibujos inspirados en el helado artesanal, entre los que se seleccionarán 100 piezas de arte para luego compilar en un libro digital.

Organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), la quinta edición del concurso “Helado ARTEsanal” es una iniciativa de inscripción libre y gratuita dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años de todo el país.

“Con este concurso queremos invitar a los niños y niñas a representar esa felicidad a través del arte y seguir construyendo un espacio donde la imaginación y el helado artesanal se encuentren”, señaló Maximiliano Maccarrone, presidente de Afadhya.

Para participar, se debe ingresar a https://librodearte.com.ar/afadhya/

La propuesta contempla dos categorías generales: de 4 a 7 años y de 8 a 12 años, y convoca a los participantes a representar, a través del arte, qué significa para ellos la felicidad asociada al helado artesanal.

Todos los finalistas recibirán vouchers de helado y los primeros tres puestos de cada categoría se harán acreedores de órdenes de compra en librería artística/juguetería según la edad.

También habrá órdenes de compra para el primer puesto de los participantes de Casa Garrahan, Fundación Margarita Barrientos “Comedor Los Piletones”, y Fundación Natalí Dafne Flexer.

Los trabajos recibidos bajo la consigna “La felicidad viene en cucurucho” serán evaluados por un jurado integrado por representantes de Afadhya, SUR Comunicación y Libro de Arte que seleccionará 100 de ellos, entre dibujos y pinturas, para luego editar un libro digital.

Desde su lanzamiento, el concurso “Helado ARTEsanal” combina arte, entretenimiento y participación familiar, invitando a los más chicos a expresar su creatividad a través de uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía argentina.

En sus cuatro ediciones anteriores, la iniciativa reunió a cientos de participantes de distintas provincias y permitió crear espacios de encuentro entre el arte infantil y el helado artesanal argentino.

Para celebrar el Día de las Infancias, el viernes 4 de septiembre se hará entrega de los premios de esta edición del concurso y luego, los 100 trabajos finalistas participarán de una muestra física que podrá verse, por un espacio de 30 días, en la fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452, CABA).