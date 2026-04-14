Nueva edición de la feria Cocina Abierta GustAR en el Palacio Libertad

Una nueva edición de la feria Cocina Abierta del programa GustAR se llevará adelante este año para celebrar la identidad, la producción y el potencial turístico del Malbec, uva que representa a la Argentina en el mundo.

Cocina Abierta Edición Malbec estará abierta al público entre el viernes 17 y el domingo 19 de abril, de 14 a 20, en el Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA).

Con entrada gratuita, la feria se presenta como una vidriera federal donde el público podrá descubrir la diversidad del vino de esa variedad emblemática según su origen y su territorio.

Participarán productores de regiones tradicionales y emergentes, incluyendo Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Catamarca, La Rioja, Buenos Aires y Río Negro, entre otras.

Además de la clásica degustación, los asistentes podrán adquirir etiquetas exclusivas de los productores, conocer las nuevas rutas y propuestas de turismo del vino; y disfrutar de maridajes con productos regionales, charlas informativas sobre la historia del malbec y presentaciones en vivo con DJ sets.

Cocina Abierta es una propuesta del programa GustAR, iniciativa impulsada por las secretarías nacionales de Turismo y Ambiente; Agricultura, Ganadería y Pesca; y Cultura que busca promover y poner en valor el patrimonio gastronómico de cada región.

A través de políticas públicas transversales e interinstitucionales, el programa trabaja para fortalecer los sistemas alimentarios locales, reconociendo sus tradiciones, innovaciones y su impacto en la actividad turística.