“Nuestro modelo económico puede tener objeciones, pero los anteriores demostraron que no sirven”

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el modelo económico que desarrolla el presidente Javier Milei “puede tener objeciones”, pero recordó que “sin embargo, los anteriores demostraron que no sirven”.

Caputo enfatizó que este Gobierno “es lo opuesto a la anti-industria”, pero aclaró que “a pesar de tener empatía con los empresarios que trabajan bien” hay que “pensar en el bienestar de los 47 millones de argentinos”.

El titular del Palacio de Hacienda recalcó que “una economía cerrada no favorece a la industria nacional y lleva a que haya 14 años sin generación de empleo, 11 sin crecimiento y un 57% de pobreza”.

Además, se refirió a la polémica creada con la industria textil en relación a la diferencia de precios entre productos nacionales e importados y sostuvo que “durante este Gobierno el precio de la ropa bajó mucho por la apertura de las importaciones y muchos industriales argentinos pudieron competir y otros que no hacían las cosas bien no pudieron”.

“Una economía abierta favorece a la gente, que puede comprar ropa afuera más barata y ahora también más barata en la Argentina”, agregó.

El ministro de Economía puntualizó que “la apertura de las importaciones también permitió bajar el precio en la industria automotriz, que tuvo ayudas para exportar y lo está haciendo con éxito en el rubro camionetas”.

“En una economía cerrada se favorece a que los empresarios puedan fijar los precios porque no hay variedad de ofertas”

Caputo criticó a muchos empresarios “que no quieren competir y no quieren perder sus privilegios” y sostuvo que “antes la gente convalidaba precios abusivos porque para cubrir el déficit fiscal se imprimía dinero y se generaba inflación, lo que creaba una incertidumbre en el valor de las cosas, que aumentaba todos los días”.

El ministro también se refirió a la renuncia de Marcos Lavagna al Indec y manifestó que “se fue en condiciones amigables con el Gobierno y hay muchas mentiras sobre ese tema”.

“El clima electoral motivó una dolarización que impulsó la inflación y alteró los planes para poder cambiar la metodología de medición de los índices de precios y también el crecimiento y el riesgo país, motivos por los cuales el proceso de desinflación no está terminado y no es adecuado cambiar el índice en estos momentos”, explicó el funcionario.

Por último, dijo que la economía va a crecer un 4% este año y que los salarios también van a aumentar en esa proporción y en muchos sectores por encima de esos valores y de la inflación, que desde su óptica “bajará con fuerza este año y en unos meses será 0”.