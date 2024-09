“Nuestro compromiso con el equilibrio fiscal es inquebrantable”

El presidente Javier Milei visitó la Bolsa de Nueva York en ocasión de su viaje para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La New York Stock Exchange decidió invitarlo, entre todos los participantes, para honrar la cumbre del organismo internacional que se celebra a pocas cuadras de la sede de Wall Street. Antes de subir al balcón en el que tradicionalmente empresarios, inversores y otras figuras prominentes dan el puntapié inicial para el inicio de los negocios del día, Milei dio un discurso frente a inversores e invitados.

Tras señalar que el motivo de su presencia era mostrar “la experiencia del caso argentino” y que cuando asumió “estaba todo dado para el estallido", el mandatario argentino volvió a elogiar al titular de la cartera de Economía Luis Caputo y aseguró que “va a ser recordado como el mejor ministro de economía de la historia porque está haciendo una tarea enorme”.

“Me cuestionan la política social, que no tenemos corazón; yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario”, aseguró Milei ante los inversores de la New York Stock Exchange donde fue invitado a participar para tocar la tradicional campana que da inicio a las operaciones.