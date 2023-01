“Nuestra proyecto es la renovación, no solo de edad sino también de ideas"

El precandidato a intendente de Santa Rosa Federico “Colo” Roitman dijo que su proyecto de gobierno tiene que ver con impulsar “la renovación no sólo en cuanto a la edad sino también de ideas”.

“Nuestra idea es la renovación y no solo en cuanto a la edad, también en ideas y tenemos la esperanza de que el radicalismo encare una nueva etapa y que cualquier afiliado pueda estar y que no tengas que tener un determinado apellido o pertenecer a una clase social. Hay que alentar que todos puedan participar en las elecciones internas sin tantas trabas ni miedos en el armado de listas”, planteó.

Roitman encabeza la lista por el espacio “Podemos más”, dentro de Juntos por el Cambio y es apoyado por el senador y precandidato a gobernador Daniel Kroneberger, denominado “Vamos La Pampa”.

“La gente está pidiendo que digamos lo que sí podamos hacer. Que no se mienta o prometan cosas o proyectos que no sabemos si vamos a concretar porque no sabemos si vamos a contar con ese dinero”, sostuvo.

“Venimos con una idea de promover el emprendedurismo. Queremos que Santa Rosa sea la capital emprendedora porque esa es la salida”, agregó.

Finalmente dijo que “con la mitad de los funcionarios que hay hoy alcanza para manejar de manera eficiente el municipio. Estamos viendo que hay ciertos cargos innecesarios. No hablo de empleados, sino de funcionarios”.

“Yo no tengo compromisos con nadie, en absoluto. Vamos a poner a las mejores personas. Si ganamos nosotros habrá gente del peronismo, del socialismo, independientes y habrá gente con ganas de trabajar que de otra manera no lo van a llamar”, dijo.