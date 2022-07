Nuestra primera crisis económica como adultes

En el programa de hoy Ivana y Sol invitan a Mercedes D'Alessandro, Doctora en Economía, autora del libro Economía Feminista y ex Directora Nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía, para conversar sobre la actualidad de nuestro país. Para les latinoamericanes las crisis económicas son parte de la vida pero ¿Será esta nuestra primera crisis como adultes?.

Para arrancar hablando sobre el dólar blue Mercesdes dijo "El dólar es un síntoma de otros problemas" porque demuestra que no hay confianza y no alcanzan los dólares para satisfacer las necesidades que tiene la gente. Además los fantasmas de otras crisis en nuestra memoria influyen a la hora de salir a comprar dólares como forma de ahorro y el sector informal es el de más fácil acceso. Por otro lado conversaron sobre la renuncia de Guzmán, la encerrona de la dirigencia política y las dificultades de la militancia de sostener en este contexto en el que "Cuesta ponerse de acuerdo sobre cuál es el camino a transitar".

Sobre la recuperación de 10 puntos de la economía luego de la pandemia Mercedes dijo que fue muy despareja y hay un problema distributivo grande, en ese sentido la verdadera discusión es por un shock redistributivo y también lo tiene que demandar la sociedad. Al respecto dijo "Tenemos que debatir la riqueza y dejar de contarle las costillas a los pobres".

También conversaron sobre el feminismo y la gestión del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La pandemia puso de manifiesto la crisis de los cuidados pero rápidamente volvió a desaparecer de la discusión, en ese sentido Mercedes dijo "Las feministas tenemos un desafío de seguir avanzando posiciones".

Finalmente nos dijo "las mujeres tenemos que discutir incluso cuando no estamos de acuerdo con nuestras referencias".

Además durante todo el programa escuchamos música para calentarse a principios del 2000.

