Héctor Recalde, es ex diputado del Frente de Todos (FdT) y miembro del Consejo de la Magistratura, es un reconocido abogado laboralista de gran trayectoria, tanto en lo profesional y académico como en el ámbito político y sindical. El mismo se expresó en cuanto a las PASO y a la situación política, económica y social de la Argentina. Además habló de la justicia en el país.

“El Frente de Todos es de todos, no sólo de los que somos Peronistas, hay un acuerdo”, agregó “mas allá de que haya o no PASO, cuando llegue el momento de la decisión, el Peronismo estará unido con quien le toque conducir, después cada uno tiene su corazoncito, en el mío está Cristina Fernández de Kirchner” “y respeto a quien no opine lo mismo, para eso están las elecciones, será en las paso o será por una decisión colectiva, veremos que pasa”.

“Hoy nuestra obligación es con el pueblo argentino que no la está pasando bien, yo soy oficialista y estamos fallando, sobre todo con la distribución” finalizó.