“Nuestra misión es saber qué pasa en el cielo con las aeronaves que están volando”

"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, conversamos con el Brigadier Plinio Guillermo Poma, Comandante del Comando Conjunto Aeroespacial del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, “un organismo relativamente nuevo que este año cumple once años”, precisó.

“Trabajamos con las tres fuerzas y particularmente con la Fuerza Aérea Argentina, con sus radares, aviones y su equipo de comunicaciones”.

En la charla, el “piloto aviador militar, caza y bombardeo, egresado en 1990", explicó que la misión de la fuerza es “saber que pasa en el cielo con las aeronaves que están volando”.

Por otro lado, dio cuenta de su tarea de instructor y lo desafiante que es “enseñar a volar a un piloto y transmitir los conocimientos”.

El Brigadier, nacido cerca de Venado Tuerto, Santa Fe, además compartió particularidades de su vida personal y se refirió a la labor del piloto de caza.