Novo som argentino - Vol.4/2022

Uma colaboração da Nacional Rock para a RAE Argentina ao Mundo, com compilação de Hernán Espejo.

LACRIMA O ALIENADO: "Resurrección”

Lágrima o alienado é uma dupla eletrônica pop da cidade de La Plata formada por Laura Mastantuono e Juan Pablo Ojeda que utilizam os alteregos Sharon B3 e 1pm4uj4d3j0.

A dupla fez a sua estreia com o álbum "La caída de las paredes" em 2017.

A música que escutamos aqui, "Resurrección", é um novo single, de 2022, onde eles mostram novamente seu estilo introspectivo e delicado.

DESCARGAR

TRYTÓN: "9no B"

"9no B" é o primeiro single da talentosa banda Trytón.

Autodescrita como "uma entidade híbrida difícil de se classificar", a banda se move com facilidade entre rap, R&B, soul e música latina.

Com um line-up muito original que inclui um flugelhorn, só podemos esperar que mais canções e shows sigam e cimentem esta proposta.

DESCARGAR

JERO JONES: "Pedro Raúl”

"Pedro Raúl" é o avanço da nova EP de uma jovem promessa do funk rock argentino chamado Jero Jones.

Nascido no bairro de Quilmes, na periferia da capital federal argentina, ele estreou em 2021 com o single em inglês "Dining at the french restaurant".

O nome da canção que escutamos aqui, “Pedro Raúl”, se refere ao seu avô e é acompanhado de um simpático vídeo clipe no qual ele toca todos os instrumentos.

DESCARGAR

Tradução: Julieta Galván

Web: Julián Cortez