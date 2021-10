Novo Som Argentino Vol. 27

DEFORMICA: "AUTOBIT"

Defórmica é um grupo instrumental que combina virtuosidade e intrincadas estruturas progressivas com swing e composições memoráveis. Esta é a primeira gravação com seu novo line-up desde a incorporação do talentoso cantor-compositor e produtor Juanito el Cantor no violão. "Autobit" é uma prévia da sua nova EP, a primeira desde "Campo", de 2015.

DESCARGAR

RUMBO TUMBA: "FUEGO"

"Fuego" é o novo single da Rumbo Tumba, o alter ego do multi-instrumentista e produtor argentino Facundo Salgado, que tem misturado a música eletrônica e o folclore latino-americano em partes iguais desde 2012. Desde então, ele já realizou mais de 20 turnês nacionais e internacionais nas quais se apresentou em palcos e festivais de renome na Argentina e no mundo todo. Neste caso, ele colabora com a cantora mexicano-francesa, radicada em Madri, Eva de Marce.

DESCARGAR

DON DIEGO: “RAMBOMALAMBO”

Diego Lavia é um músico com uma vasta carreira na cena reggae argentina: tocou em Ermitaños, Swinga Ling, The Rocksteady Band, Chala Rasta e Uniendo Raíces. Ele deixou a bateria em 2005 e começou uma carreira solo muito interessante na qual demonstra um conhecimento quase acadêmico dos diversos estilos que a ilha da Jamaica cultiva, misturando-os com um sabor crioulo. "Rambomalambo" é o corte de seu novo álbum chamado "Conspiramomo".

DESCARGAR

Tradução: Julieta Galván