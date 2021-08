Novo som argentino

Hijos de Babel: “Causas perdidas” ft Leo García

Hijos de Babel é uma banda de pop rock impecável, criada por dois irmãos de sobrenome Pagliaro há quase 20 anos. Eles estrearam em 2005 com o álbum “Todo vuela”, produzido pelo grande pioneiro do rock em espanhol Litto Nebbia.

“Borrar el historial” é o quinto álbum de canções da banda e foi lançado em 2020 com colaborações de artistas renomados como Hilda Lizarazu e Iván Noble. E na música “Causas perdidas” colabora Leo García, quem fundou a Avant Press e fez parte da banda de Gustavo Cerati, além de contar com uma prolífica carreira solo.

El pacto Quiroga: “Diagonal Sur”

El Pacto Quiroga é um novo quinteto que define sua música como canção argentina, uma definição ampla que lhes permite acrescentar poesia, cultura rock e psicodélia em um coquetel muito atraente.

A música “Diagonal sur” é o segundo adiantamento do seu novo EP, uma canção que avança parcimoniosamente dentro de atmosferas noturnas e oníricas: cenas de uma avenida da cidade de Buenos Aires que leva esse nome.

La Queen: “Ser quien sos”

“Mi mundo” é o novo EP do artista conhecido como La queen, álter ego do músico Walter Javier. Uma celebridade da mídia social que vem lutando contra a discriminação, o esquecimento e os maus tratos há muitos anos.

“Ser quien sos” é uma canção eletro pop com uma mensagem militante que apresenta este cantor e ativista LGBTIQ+ em uma nova versão após um início com um som mais próximo do trap.

