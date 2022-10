Novo som argentino

UD SEÑALEMELO: “NUEVO COMIENZO”

Relançamento da carreira do trio mendocino formado em 2008 com um novo single com um novo single com um título claro. Eles começaram a jogar quando estavam eles eram apenas adolescentes e têm um grande futuro. Eles lançaram dois álbuns até hoje, o homônimo "Usted señálemelo" em 2015 e "II" em 2017.

2017. "Nuevo comienzo" é uma grande canção pop com uma música altamente original vídeo musical criado exclusivamente com imagens dos telefones celulares dos músicos tiradas durante a pandemia.

MINIATURAS: "NICO ROBIN"

Novo single do quinteto do bairro La Paternal chamado Miniaturas. Eles lançaram os álbuns "Uniformes rojos" em 2018 e "4345" em 2020 e algumas canções individuais sobre Pandemia. Bom violão e linda melodia para uma banda em crescimento.

EL BORDO: "INDOMITO SENTIR"

Retorno da banda El bordo , formada em 1998 por colegas de colegial "Indómito sentir" é o single que inicia as festividades para seu 25º aniversário em 2023.

Após a aventura solo do líder, Alejandro Kurz, eles retornam ao seu tradicional estilo de canção acessível que os tornou muito populares.

