Novo som argentino

MARTIN ELIZALDE: "Amigos"

Martín Elizalde liderou a banda Falsos Profetas na primeira década do século. "Amigo" é o primeiro avanço de seu sexto álbum como solista, uma carreira que ele iniciou em 2010.

Canção honesta de meio-tempo, com letra que é uma carta de celebração da amizade e um piano que comenta brilhantemente a melodia.

NOCONOCIDOS: "Tudo volta"

Noconocidos é um trio eletrônico pop muito bom, formado em 2019. Em torno da voz cálida de Ramiro Nibec, eles constroem canções muito precisas que remetem remotamente à influência de Gustavo Cerati , Leo García ou Adicta.

"Todo vuelve" é o novo single da banda e é uma prévia do álbum completo "Juego", que deve ser lançado em 2022.

LA CUARTA DIMENSIÓN: "Que beleza"

La cuarta dimensión é uma orquestra musical afro-caribenha que vem lançando singles desde 2020 quando estrearam com uma versão do clássico de Chico Novarro "Carta de un león a otro".

"Que beleza" é uma versão da canção do grande músico carioca Tim Maia com partes da letra reinventadas por Fabricio Squier, o cantor da banda, em um estilo hip-hop.

