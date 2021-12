Novo som argentino

LA FRANELA: "CHAN PUNK”

La Franela é uma banda que saiu da divisão dos muito populares Los Piojos.

O conjunto começou a tocar em 2005 e já lançou 5 álbuns desde 2010 em diante.

"Chan punk" é o quarto e novo corte de seu último álbum, chamado "De palabras".

Liderados pelo guitarrista e cantor Daniel "Piti" Fernández, eles continuam a mostrar seu rock de bairro que combina experiência e estilo.

FLORIDA EN JULIO: "ESTAS TAN BIEN"

Florida en Julio é uma banda da cidade argentina de Rosário que começou em 2016, liderada pelo cantor Andrés San Juan. Eles estrearam gravando em Buenos Aires a EP Sofacama, com produção do ex Catupecu Machu Javier Herrlein.

"Estás tan bien" é parte de "Tormentas y errores", a nova EP lançada pela banda.

EX REII: "TODAS LAS PINTURAS DE DALÍ"

Ex Reii é o codinome do jovem músico argentino -radicado em Nova York- Pascual Di Tella.

Ele estreou com o simple "El sublime economista", em 2021.

Combinando sons urbanos com sentimentos de tango, "Todas las pinturas de Dalí" é uma nova evolução de seu pop eletrônico: o olhar de um jovem em busca de sentido no mundo pós-moderno.

