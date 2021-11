Novo som argentino

VICTORIA GANDINI: “Amos”

Victoria Gandini é uma pianista e cantora experimental que começou sua carreira solo muito recentemente com o single “Todos los mundos”, em 2020, e o EP “La mujer búho”, que foi lançado este ano.

“Amos” é o seu novo lançamento e funciona como um tributo aos refugiados do mundo.

Victoria também trabalha como professora administrando espaços artísticos para diversas comunidades.

KURZ: “Quimeras”

Alejandro Kurz é um cantor e guitarrista reconhecido pelo seu papel de líder da popular banda de rock El bordo. “Brillando azul” é o nome do seu novo álbum solo, onde combina elementos de uma grande variedade de músicas, sendo “Quimeras” o título de uma das faixas. Trata-se de uma música meio-tempo com uma certa reminiscência do som britânico dos anos 90 que evoca imagens da infância.

Alejandro diz: "Sou um músico que escreve canções porque para mim é uma necessidade vital, assim como respirar, comer e dormir".

EL ATOLON DE FUNAFUTI: “Realidad”

El atolón de Funafuti é uma reconhecida banda de culto, formada em 2004. Com este novo lançamento, o grupo quebra três anos de silêncio.

“Realidad” é o nome do primeiro single, adiantamento de “Caos y Control”, o quinto álbum da banda, no qual destaca o arranjo orquestral dos teclados de Lucas Herrera Fernández.

O grupo começou a sua carreira com “Pequeños Rostros en Piezas”, em 2007, e se destacam por serem trabalhadores autogerenciados e incansáveis, mantendo seu estilo livre das modas momentâneas.