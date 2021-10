Novo som argentino

Malena Villa: "Olvidarme" ft Santiago Motorizado

"No tan tan bien" é o nome do novo EP da cantora e atriz Malena Villa. Acompanhada de uma forma muito original, com um pequeno filme que inclui as 5 canções do novo trabalho, Malena se destaca -mais uma vez- como uma criadora de sucessos pop de um nível muito bom.

Ela estreou com um álbum completo, intitulado "La negación", em 2020.

"Olvidarme", com a participação de Santiago Motorizado (da banda Él Mató a un policía motorizado), é um bom exemplo de suas qualidades.

DESCARGAR

Projeto Sirius: "Fluir"

Proyecto Sirius é uma banda da Zona Norte de Buenos Aires que combina funk, soul e reggae com o rock nacional.

Eles vêm lançando EP's e singles de maneira uniforme desde 2017, e "Fluir" é seu último lançamento. Uma faixa com um balanço lento e original que convida você a ouvir mais.

DESCARGAR

Ninja ft Rosalba Menna: " Perro Vagabundo "

Ninja é o apelido da patagônica Katya Avila, e "Perro Vagabundo" é o segundo single de "Rusia", seu primeiro álbum completo. O material conta com a participação da atriz Rosalba Menna.

"A canção é um hino pop nostálgico, no qual as vozes se unem transmitindo com tristeza emotiva um mundo escuro e perigoso", diz Katya. Uma boa maneira de entrar em uma visão geracional sensível e atual.

DESCARGAR

Tradução: Julieta Galván