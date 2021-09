Novo som argentino

Iván Salo: "Brillante constelación" (Brilhante constelação)

Novo single do muito jovem solista Iván Salo, apesar de que já conta com mais de 10 anos de carreira.

"Brillante constelación" é o primeiro corte de seu segundo álbum, intitulado "Decantado".

Trata-se de uma melodia cativante registrada em pandemia com inspiração astral. Ela é precedida por "Despierta", que foi lançada em 2017.

Luger ft Rosse Loudi: "Los culpables" (Os culpados)

Luger é uma compositora pop e "Los culpables" é um single de estréia com produção de Martin Kano e músicos convidados, como a cantora Rosse Loudi.

A música que escutamos aqui é uma canção sobre uma relação que se torna tóxica com o tempo. Diz a autora: "Com este single procurei um conceito moderno, com diferentes melodias que estão ligadas, e ritmos em movimento, mas acima de tudo, buscar o que é transmitir energia positiva, tanto na letra quanto na música".

Mamita Peyote: "Sentencia" (Sentença)

Novo single da banda originária da cidade de Rosario que mistura reggae, cumbia e pop latino que nasceu em 2011, com a voz de Euge Craviotto Carafa liderando o som.

O grupo já foi indicado para os Prêmios Gardel em duas oportunidades e fizeram uma turnê pela América Latina e pelos Estados Unidos.

"Sentencia" é o novo single da banda cuja gravação contou com Daniel Suárez e Condor Sbarbati (de Bersuit Vergarabat), Mariano Franceschelli e Martin "Moska" Lorenzo (de Los Auténticos Decadentes) sobre tambores e percussão, que também estiveram encarregados da produção artística.

Tradução: Julieta Galván