Noviembre cerró con superávit primario y financiero

El Sector Público Nacional registró en noviembre de este año un resultado fiscal positivo, con un superávit primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones.

Informe: Gerardo Mazzocchi.

La información fue dada a conocer por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de un mensaje publicado en la red social X.

De acuerdo con los datos difundidos por el funcionario, en el acumulado de los primeros once meses del año el resultado primario alcanzó aproximadamente el 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el superávit financiero se ubicó en torno al 0,6% del PBI.

En paralelo, el gasto primario se redujo un 14,2% en términos reales frente a noviembre de 2024.

Dentro de ese esquema, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron un 5,5% interanual y la Asignación Universal para Protección Social aumentó un 7,4%.

Caputo también explicó que el desempeño interanual de los recursos estuvo influido por ingresos extraordinarios que elevaron la base de comparación en 2024, además de la eliminación o reducción de distintos impuestos.

Entre esos factores mencionó la moratoria vigente en ese período, el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.

El superávit financiero de $599.954 millones contrasta con el resultado de noviembre de 2023, cuando se había registrado un déficit de $754.956 millones, equivalente a casi $2,65 billones a valores ajustados por inflación.

Según destacó el ministro, la política de ancla fiscal es uno de los pilares del programa económico y permitió ordenar la macroeconomía, lo que se reflejó, entre otros indicadores, en el crecimiento del 1,4% del Estimador Mensual de Actividad Económica entre julio y septiembre.