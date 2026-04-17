Novedades radiofónicas del mundo

En esta edición sintonizamos por primera vez a New Korea Hope Broadcasting (NKHB), que operó desde sus instalaciones en Taiwán.

El recorrido continuó hacia el sudeste asiático con la la potente señal de RTM Nasional FM desde Kajang, Malasia, en la frecuencia de 11885 kHz; Conocimos las transmisiones de Overcomer Ministries emitiendo desde Sofía, Bulgaria, y Bible Voice Broadcasting.

Hubo espacio también para lo alternativo. Rastreamos la señal de Rádio Áncora en los 6200 kHz, una emisora que mantuvo el espíritu de la radio independiente. Asimismo, evocamos la historia con un registro de la mítica Radio Berlin International, cuyas emisiones desde la antigua RDA fueron durante décadas una referencia obligada en el dial europeo antes de su desaparición.

Finalmente, pusim os el oído en nuestra propia región. Rescatamos fragmentos de LU5 Radio Neuquén, "el aire de todos", que acompañó a los oyentes del sur argentino con su histórica impronta local.

Para cerrar el círculo de esta travesía, recordamos la señal de Radio del Mar, que desde Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina, realizó un hito dificil de igualar.

Podés escuchar Actualidad DX todos los viernes en la producción y voz de nuestro diexista estrella, Arnaldo Slaen junto al conductor de Rae en castellano, Juan Sixto.