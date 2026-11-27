En una nueva edición de Actualidad DX, compartimos con nuestros oyentes y colegas radioescuchas un completo recorrido por el dial internacional y la historia de la radiodifusión regional, con la producción estelar de Arnaldo Slaen en el programa en castellano que conduce Juan Sixto.

En el segmento dedicado al monitoreo y las escuchas en bandas internacionales brindamos oportunas sugerencias DX para sintonizar las emisiones en onda corta de Radio Farda, Sichuan Broadcasting Station, Radio Myanmar, KNLS y la tradicional Radio Inconfidencia de Brasil, detallando sus frecuencias, horarios y condiciones de propagación para disfrutar de estas señales .

En otro plano informativo, acercamos una interesante y curiosa novedad vinculada con Radio Suecia Internacional. Asimismo, dedicamos un espacio especial de memoria radial para recordar a dos verdaderos íconos de las ondas hertzianas como The Caribbean Beacon, desde Anguila, y la histórica CX 8 Radio Sarandí de Montevideo, evocando su trayectoria, sus voces inolvidables y su huella en el éter.

Finalmente, nos sumamos con entusiasmo a los festejos por los 65 jóvenes años de LRA 9 Radio Nacional Esquel, celebrando su valioso servicio comunitario en la Patagonia argentina y compartiendo con la audiencia fragmentos de audio de uno de sus programas más emblemáticos.