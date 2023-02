Nouveau son argentin 72

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

JUAN RAVIOLI

“CRETA”

"Buenas nuevas" est le nouvel ep du soliste, multi-instrumentiste et producteur primé Juan Ravioli. Il a remporté le prix Clarin de la révélation rock en 2009 pour "Album para la juventud volumen 2". Il a joué avec Pez et Daniel Melingo, entre autres, et se distingue toujours par son goût pour la mélodie et la méticulosité avec laquelle il travaille. "Creta" est le single de l'album, un trip psychédélique avec des sonorités à l'envers et un très bon chant.

Creta

NATALIE PEREZ

"DE FIESTA"

Natalie Pérez est une actrice de télévision très connue du quartier de Villa Urquiza à Buenos Aires qui a fait ses débuts dans le monde de la musique en 2019 avec l'album à succès "Un té de tilo por favor". "De fiesta" est son nouveau single. Une chanson légère conçue pour les sorties nocturnes avec un rythme reggaeton.

De Fiesta

LOS ACIDOS

"STEREOLALO"

Après un certain temps sans sortir de musique, Los Acidos sont de retour pour diffuser leur son répétitif avec un single intitulé "Stereolalo". Ils ont débuté en 2016 avec un album éponyme et ont obtenu une reconnaissance internationale en tant que représentants du psychédélisme portègne. En 2020, ils ont sorti un album live enregistré lors d'un festival au Chili. Cette nouvelle chanson préfigure ce qui sera le deuxième album d'un groupe qui reste fidèle à son style original.

Stereolalo