Nouveau son argentin 71

Nouveau single de l'excellent groupe qui compte dans ses rangs le chanteur Lv Rod. Un style sans préjugés et sophistiqué. Ils ont débuté avec "Combustión espontánea" en 2017 et sont des représentants fidèles d'un son portègne qui combine des éléments dissemblables avec beaucoup de qualité harmonique et mélodique.

Après avoir sorti un album live en 2022 intitulé "Set 1", le chanteur de Río Negro Lisandro Aristimuño a surpris en fin d'année avec un single qui présente une atmosphère répétitive et onirique. Dans ce duo avec l'Anglais Jono Mc Cleery, se détache la voix sensible de l'un des meilleurs représentants de la chanson argentine du XXIe siècle.

Les punk rockers de Buenos Aires, Calma Isabel, sont un trio de bonnes chansons mélodiques et distordues. Ils ont débuté avec un album éponyme en 2016 et cette chanson fait partie de l'ep "III" qu'ils ont sorti fin 2022 avec 5 nouveaux titres.

