Nouveau son argentin 70

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

ANA PATANÉ

"Del camionero"

Deuxième avant-première de l'album de la guitariste et chanteuse Ana Patané entièrement consacré aux chansons du légendaire groupe de heavy metal Hermética. Sœur cadette de la célèbre Lucy Patané qui participe à cette chanson avec le producteur Juanito El Cantor. Version dépouillée très originale de l'ode au camionneur du grand Ricardo Iorio, figurant à l'origine sur l'album Acido argentino de 1991.

Del camionero

JUAN DEL RIO Y LAS CENIZAS

“EL PACIENTE Y EL ENFERMERO”

Juan del Río est un très bon chanteur et guitariste qui a fait partie de Viejas Locas entre 2012 et 2018. Il a commencé en parallèle un plan solo de chansons libres de toute attache de genre et "El paciente y el enfermero" est le premier extrait avec son nouveau groupe Las Cenizas, une très bonne composition avec un esprit blues qui surprend dans ses arrangements.

El paciente y el enfermero

LOLA COBACH FT. AINDA

"EL RAYO"

"El rayo" est la nouvelle chanson de la très talentueuse Lola Cobach avec le duo Ainda comme invités. Son deuxième album "Plumaje" (2019) est sorti au Japon. Dotée d'une voix douce et d'un style personnel, elle a fait des tournées aux États-Unis, en Uruguay et à l'intérieur du pays. Une chanson légère et inspirée avec une très bonne production.

El Rayo