Nouveau son argentin 69

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

ROTMAN

“ESPERANZA”

Nouveau ep solo de Sergio Rotman, compositeur et saxophoniste de Los Fabulosos Cadillacs. Après avoir joué en live, enregistré et créé la plupart des chansons de Cienfuegos, El siempreterno et Mimi Maura, il a décidé d'utiliser son nom de famille pour développer son amour pour le sinistre son post punk qui a débuté avec l'album complet "Rotman" en 2019 (rapidement suivi par "Odio" en 2020). Cet ep intitulé "Fantasmas, cuatro canciones de Valió la pena", est un hommage à un groupe portegne éphémère des années 80 dans lequel jouait le batteur des Cadillacs, Fernando Ricciardi.

Esperanza

PLAYA NUDISTA

“MAREA”

"Botas fuego desierto" est le deuxième album du quatuor féminin Playa Nudista. Formées en 2016 en tant que trio, elles ont fait leurs débuts avec "Ruta hotel" en 2018. Elles possèdent un style très original qui combine des éléments de surf rock avec le son indie argentin des années 90. "Marea" est le premier single à sortir. Une très bonne chanson avec un esprit maritime et de bonnes mélodies mineures.

MAREA

NATASHA DOE

"TULUZ"

Natasha Doe est une auteur-compositeur-interprète originaire de la zone ouest du Grand Buenos Aires. Elle faisait partie du groupe Anhedonia jusqu'à ce qu'elle décide de se lancer en solo, faisant ses débuts avec la chanson "Amiga" en 2020. "Tuluz" est la deuxième chanson qu'elle a publiée. Un bon swing mid-tempo dans lequel le style vocal de Natasha se démarque.

TULUZ