Nouveau son argentin 67

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

ROBOT ZONDA

"DE SOL A SOL"

Nouveau single du groupe de Buenos Aires formé en 2006. Une pop puissante avec des chansons ironiques et émotionnelles. Il fait suite à l'album homonyme qu'ils ont sorti en 2020. Très actifs sur scène, ils ont même joué au Chili et aux États-Unis. Ils ont été nominés pour les MTV Video Music Awards Amérique latine en 2009.

JON DECA

“NO VA QUEDANDO OTRA QUE CORRER”

"Las historias que contamos" est la nouvelle œuvre de Jon Deca, originaire de Córdoba. Un ep de 4 chansons avec des influences country nord-américaines mais avec une saveur créole. "No va quedando otra que correr" est un échantillon impeccable de son style avec une très bonne production notamment au niveau des guitares.

ANTONIO BIRABENT

“PROBA MI VERDAD”

"Cuerdas" est la nouvelle œuvre du musicien et acteur Antonio Birabent. Fils du légendaire soliste Moris et fort d'une carrière prolifique et ininterrompue de trente ans, il sort en 2022 un album de réversions de chansons choisies dans son vaste répertoire avec des arrangements symphoniques créés par Victor Volpi.