Nouveau son argentin 64

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

SANTA FUEGO

"CHA CHA CHA CHÁ

Santa Fuego est un groupe audiovisuel basé à Buenos Aires dont les membres sont argentins, vénézuéliens et boliviens. Combinant librement les sonorités latino-américaines avec des textures électroniques et urbaines, ils terminent actuellement leur premier album "Umacaribe". "Cha cha chá" en est l'avancée.

ESPANTO CLUB

“FUNAMBULISMO”

Espanto Club est le nouveau nom qui réunit certains des musiciens de La Plata qui faisaient partie du célèbre groupe de rock furieux El perrodiablo. Dans un esprit plus minimaliste et froid mais avec l'empreinte inimitable de leur chanteuse Doma (propriétaire d'un style unique sur scène), "Funambulismo" fait partie de leur premier ep "Membresía".

IVAN SALO FT. YVONNE GUZMAN ET MIGUEL TALARITA

"MAREA"

Nouveau single du talentueux soliste Iván Salo avec des invités de luxe comme Yvonne Guzmán (chanteuse de La Delio Valdéz) et le trompettiste virtuose Miguel Talarita. Il a fait ses débuts en 2013 avec l'album "Otra percepción" suivi de "Despierta" en 2017. "Marea" est une chanson au cachet rioplatense et à la production impeccable.

