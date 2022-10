Nouveau son argentin 62

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

CATA REC

“AGUA CON SAL”

Cata Rec est le pseudonyme de Catalina Recalde, une musicienne et plasticienne argentine très talentueuse et artiste visuelle née en Californie. Après avoir sorti plusieurs singles, elle débute avec l'album complet "Maza es Mario Bravo". 13 chansons produites par Nacho Rodriguez de Onda Vaga. "Agua con sal" se distingue par l'atmosphère langoureuse et onirique très réussie sur laquelle repose la voix séduisante de Cata.

Agua con sal

MIMI MAURA Y ALVARO SANCHEZ GUILLAUMET

“BARCO NEGRO”

Une collaboration très spéciale entre la chanteuse portoricaine basée à Buenos Aires Aries Midnerely Acevedo (plus connue sous le nom de Mimi Maura) et Alvaro Sánchez Guillaumet . Ils avaient déjà été ensemble dans des groupes comme El Siempreterno et Los Sedantes. Après avoir fait deux albums de cantigas médiévales espagnoles, Alvaro invite Mimi à chanter deux versions espagnoles de chansons de la grande reine du fado portugais Amália Rodrigues. "Barco negro" est l'une d'entre elles.

Barco Negro

LOS MANIQUIES

“CALEIDOSCOPIO”

Los Maniquíes est un nouveau trio de l'ouest de la région du Grand Buenos Aires formé par des musiciens expérimentés. Ils font leurs débuts avec l'album "Volumen 1" dans lequel ils ont eu l'idée d'avoir des chanteurs invités comme Manuel Moretti (Estelares), Beto Olguín (Los Pérez García) et Pity Fernández (Las Pastillas del Abuelo), entre autres. "Caleidoscopio" est l'un des singles de l'album. Une très bonne chanson pop avec des paroles mystèrieuses. A suivre.

Caleisdocopio