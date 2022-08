Nouveau son argentin 57

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

BENITO CERATI

"AGUJERO NEGRO"

"Agujero negro" est l'avant-première du nouvel album de Benito Cerati. Une super production avec des musiciens de l'envergure de Lito Vitale, Alejandro Terán et Gillespi par le fils du légendaire musicien argentin Gustavo Cerati. Loin de son alias Zero Kill pour la première fois, la chanson fera partie de "Shasei". Une chanson hypnotique où il montre son talent vocal et de composition.

JUAN IBARLUCIA

“ANIMALES NOCTURNOS”

Juan Ibarlucia est un chanteur et chercheur argentin qui se distingue également par son projet Pommez International. Cette chanson est un avant-goût de son cinquième album solo où il poursuit sa recherche de la connexion entre la musique populaire et l'avant-garde. Un voyage dans le temps et l'espace avec une production de haute précision de Santi de Simone.

LOUISE DE ARCO

“PLATO GOURMET”

Louise de Arco est une chanteuse et compositrice franco-argentine qui découvre dans cette chanson une analogie entre la relation amoureuse et le culinaire. Sur une base rappelant le trip hop, elle propose un voyage intime dans lequel se détache sa voix sensuelle. Elle fait également partie du duo Les Castofiores avec Mario Siperman, claviériste de Los Fabulosos Cadillacs.

