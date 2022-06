Nouveau son argentin 48

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

MATO RUIZ

“CONTROL” FT . LISANDRO ARISTIMUÑO

"Control" est le nouveau single de l'auteur-compositeur-interprète de la ville de La Plata, Mato Ruiz, et c'est le premier extrait de son deuxième album intitulé "Especie bebé". Avec Lisandro Aristimuño de Río Negro partageant la voix, cette chanson mid-tempo émotionnelle se distingue. Mato dit de son album : "Il parle fondamentalement des misères de l'espèce que nous représentons (...) mais il laisse la porte ouverte à une lumière d'espoir active issue de la lutte individuelle et collective, de la pensée et de l'action".

NIKKO

"JUGO"

Nikko était la chanteuse du groupe de rock Finnegans, avec lequel elle a sorti trois albums avant de décider de se lancer en solo. "El nuevo planeta" a fait ses débuts en 2020 et "Jugo" est son nouveau single en 2022. Très bonne chanson indie pop avec autotune, guitares rock et un voyage éclectique dans un univers nostalgique.

LOS PEREZ GARCIA

“PEAKY BLINDERS“

Los Pérez García est un groupe de longue date originaire du quartier Aldo Bonzi de Buenos Aires. Ils se sont formés en 1995 et ont déjà sorti 9 albums, ayant même enregistré un spectacle live au légendaire Teatro Gran Rex de Buenos Aires. "Después de la tormenta" est leur sortie 2022 sur Pirca Records. "Peaky blinders" est la pièce maîtresse de l'album. Une grande chanson rock avec le son classique du groupe, faisant référence à la célèbre série.

