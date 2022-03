Nouveau son argentin 40

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

LAGRIMA O ALIENADO

“Resurrección”

Lágrima o alienado est un duo pop électronique de la ville de La Plata formé par Laura Mastantuono et Juan Pablo Ojeda qui utilise les alteregos Sharon B3 et 1pm4uj4d3j0. Ils ont débuté avec l'album "La caída de las paredes" en 2017. "Resurrección" est un nouveau single de 2022 où ils montrent à nouveau leur style introspectif et délicat.

TRYTÓN

"9no B"

"9no B" est le premier single du très talentueux groupe Trytón. Se décrivant eux-mêmes comme "une entité hybride difficile à cataloguer", ils évoluent avec aisance entre rap, R&B, soul et musique latine. Avec une formation très originale qui comprend un bugle, on ne peut qu'espérer que d'autres chansons et concerts suivront et cimenteront cette proposition.

JERO JONES

"Pedro Raúl

"Pedro Raúl" est le prélude du nouvel ep d'une jeune promesse du funk rock argentin appelée Jero Jones. Né dans le quartier de Quilmes à Buenos Aires, il a fait ses débuts en 2021 avec le single anglais "Dining at the french restaurant". Le nom de la chanson fait référence à son grand-père et comporte un joli clip vidéo dans lequel il joue de tous les instruments.