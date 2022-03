Nouveau son argentin 39

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

PAULA Y LOS PAJAROS

"Durmiente"

Après deux albums complets intitulés "Micromundos" ( 2016 ) et "Lo invisible" ( 2019 ), le projet de la chanteuse, compositrice et pianiste María Paula Torre est de retour en action avec la chanson "Durmiente". Un très bon mélange d'influences et de sonorités qui produit une chanson très originale avec un brin de Spinetta dans la dissonance de la progression harmonique.

DESCARGAR

GERO

"Portugués"

Nouveau single du très jeune chanteur Geronimo Cornou qui, sous le pseudonyme de Gero, sort des chansons depuis 2021. "Portugués" est le quatrième chapitre de sa saga personnelle et maintient un son mélancolique avec un hommage explicite à Charly García et son groupe légendaire Serú Girán.

DESCARGAR

HEROICOS SOBREVIVIENTES

“Sísifo”

Retour du groupe de rock and roll classique Heroicos sobrevivientes qui a débuté en 1998 avec l'album "Hasta el final". "Sisyphus " fait partie de " Furia " de 2021 et montre le son mature de spécialistes faisant ce qu'ils savent faire. Une chanson sur la perte et la rédemption qui rappelle les Rolling Stones avec Mick Taylor et dont le titre fait référence au mythe grec du roi Sisyphe éternellement condamné à pousser une pierre au sommet d'une montagne qui retombe inexorablement, rendant la tâche absurde et impossible à réussir.