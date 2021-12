NOUVEAU SON ARGENTIN 36

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

BARDO THODOL

“El camino”

Le livre tibétain des morts a inspiré le nom du groupe en 2017. Un an plus tard, ils avaient déjà sorti une première série de chansons coproduites par le légendaire Daniel Melero. "El camino" est une chanson funk soul et disco avec un super solo de guitare. Un avenir prometteur pour ce jeune quatuor.

DESCARGAR

NAHUEL BRIONES

“El mas vendido”

La carrière de Nahuel Briones est un phare dans une scène indépendante de Buenos Aires où les égos et les projets ratés abondent. Il a débuté avec l'album "Pera Reflexiva" en 2010 suivi de "El cruce de los unders" en 2015 produit par le fondateur du légendaire label Mandioca, Jorge Álvarez. "El mas vendido" est son nouveau single. Un nouvel échantillon de son style libre et complexe.

DESCARGAR

DANI DIAZ

“Validación”

L'artiste de Cordoba Dani Díaz est une militante trans et non-binaire très en vue, bien connue sur youtube jusqu'à ce qu'elle se lance en tant que musicienne. Son premier album "Liminal" est sorti en 2021. Elle combine le rock indé et la pop synthétique en passant de l'anglais à l'espagnol avec facilité.