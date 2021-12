Nouveau son argentin 34

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

CABEZA FLOTANTE

“VERNOS TAN MAL”

Cabeza flotante est un groupe formé par deux frères nommés Lamothe et deux autres musiciens. Originaires de la ville d'Ameghino, située à l'ouest de la province de Buenos Aires, leur son psychédélique a fait d'eux un nom reconnu de la scène indé de la Capitale de l'Argentine où ils sont basés. "El canto de las ranas" est le nom du quatrième album du groupe et "Vernos tan mal" est l'un de ses titres. "C'est un album qui a été cuisiné lentement et qui a été fait un peu à contre-courant des précédents car, cette fois-ci, nous avions plusieurs chansons qui n'étaient pas terminées et le studio est devenu une partie importante de la composition", expliquent-ils.

LUANA

"NI LO PENSEMOS"

"Ni lo pensemos" est le troisième single 2021 de Luana. Une très jeune chanteuse qui a fait ses débuts cette année. "No sale de mí" et "Ribeteadita" sont les deux autres chansons qu'elle a publiées sur les réseaux. Elle se déplace confortablement dans le style urbain et montre sa qualité dans cette nouvelle chanson d'amour et de vulnérabilité réalisée avec le producteur Estani avec un clip vidéo qui raconte une histoire douloureuse de la fin d'une relation.

NUNCA FUI A UN PARQUE DE DIVERSIONES

"C.D.G."

Groupe formé à Bariloche, province de Rio Negro, par trois amis qui fréquentaient un hôtel abandonné et ont décidé de commencer à répéter dans l'une de ses chambres. Ils ont sorti plusieurs singles entre 2010 et 2013 jusqu'à leurs débuts avec l'album complet "Mover canival" en 2014. Créateurs d'un style très personnel qui mélange les rythmes latino-américains avec des samples électroniques. Installé depuis quelques années dans la ville de La Plata, "C.D.G." est une suite ambitieuse de près de 8 minutes qui est le troisième single sorti en 2021.