Nouveau son argentin 31

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

VICTORIA GANDINI

“Amos”

Victoria Gandini est une pianiste et chanteuse expérimentale qui a commencé sa carrière solo très récemment avec le single Todos los mundos en 2020 et le ep La mujer búho qui est sorti cette année. Amos est sa nouvelle réalisation et fonctionne comme un hommage aux réfugiés du monde. Elle travaille également comme enseignante, gérant des espaces artistiques pour diverses communautés.

KURZ

"Quimeras"

Alejandro Kurz est un chanteur et guitariste bien connu dans son rôle de leader du groupe de rock populaire El bordo. Brillando azul est son nouvel album solo et combine des éléments d'une grande variété de musique, Quimeras étant l'un des morceaux. Une chanso mi-tempo avec une certaine réminiscence du son britannique des années 90 qui évoque des images d'enfance.

Alejandro déclare : "Je suis un musicien qui écrit des chansons parce que c'est pour moi une nécessité vitale, tout comme respirer, manger et dormir".

EL ATOLON DE FUNAFUTI

“Realidad”

El atolon de Funafuti est un groupe culte bien connu, formé en 2004. Ils rompent trois ans de silence avec Realidad, le premier single avancé de Caos y Control, le cinquième album du groupe, dans lequel se distingue l'arrangement orchestral des claviers de Lucas Herrera Fernández. Ils ont commencé leur carrière avec Pequeños Rostros en Piezas en 2007 et se distinguent par leur autogestion et leur travail infatigable, en gardant leur style libre des modes du moment.